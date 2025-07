Cronaca

SARONNO – Ladri di bici e monopattino elettrico in azione in pieno giorno, messi in fuga dai vicini di casa che, armati di telefonini, ne filmano la fuga.

È successo ieri, lunedì 28 luglio poco prima delle 18, in via Dante, quando alcuni saronnesi di ritorno da alcune commissioni hanno visto due uomini passarsi una bicicletta dall’alto della cancellata di una villetta. Conoscendo i padroni di casa, hanno subito chiesto cosa stesse succedendo e i due si sono dati alla fuga. “Abbiamo iniziato ad urlare e a filmare – spiegano i saronnesi intervenuti – e loro vedendoci si sono dati alla fuga”.

Dietro di loro avevano già preparato una seconda bicicletta e un monopattino. I due hanno scavalcato il cancello e si sono allontanati a piedi, mentre i residenti davano l’allarme ai proprietari, che non si erano accorti di nulla pur essendo in casa.

Ad assistere al furto e al pronto intervento dei saronnesi anche un’altra famiglia, che ha realizzato un video dei ladri in fuga. tutte le registrazioni sono state messe a disposizione dei carabinieri per l’identificazione.

Maglietta, pantaloni tecnici, zaino, marsupio e cappelli: i ladri hanno dimostrato grande sangue freddo, ignorando le domande dei residenti, scavalcando il cancello e allontanandosi. Non si sono poi recati allo scalo di Saronno Sud dove sono riusciti a dileguarsi, forse grazie anche ad un cambio d’abiti, malgrado l’inseguimento dei carabinieri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09