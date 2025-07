Comasco

LOMAZZO – Si terrà questa sera, martedì 29 luglio, alle 21 il consiglio comunale di Lomazzo, convocato in seduta ordinaria pubblica. La riunione si svolgerà in municipio. In caso di seduta deserta, è già prevista una seconda convocazione per mercoledì 30 luglio sempre alle 21.

Sono dieci i punti inseriti all’ordine del giorno.

1. Surroga del consigliere comunale dimissionario.

2. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.

3. Correzione di errori materiali e interpretazione autentica degli atti del Pgt non comportanti variante urbanistica ai sensi dell’articolo 13, comma 14 bis della legge regionale 12/2005 e successive modifiche.

4. Interpellanza della consigliera di minoranza Annamaria Conoscitore in merito ad alcune criticità della raccolta rifiuti.

5. Interpellanza della consigliera di minoranza Annamaria Conoscitore relativa alle opere e mostre artistiche realizzate a Lomazzo.

6. Approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2026‑2028.

7. Approvazione del bilancio di previsione 2025‑2027, con verifica degli equilibri di bilancio e assestamento generale ai sensi degli articoli 175 e 193 del decreto legislativo 267/2000, nonché aggiornamento del Documento unico di programmazione 2025‑2027.

8. Nomina del revisore unico dei conti dell’Azienda speciale farmaceutica del Comune di Lomazzo per il triennio 1 agosto 2025‑31 luglio 2028.

9. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aqua Seprio Servizi Srl in Como Acqua Srl e conseguente modifica dello statuto di Como Acqua Srl.

10. Approvazione del piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2025‑2026.

L’appuntamento sarà dunque occasione per affrontare temi finanziari, urbanistici e di gestione dei servizi, oltre che alcune interpellanze su rifiuti e attività culturali.

(foto archivio: il Municipio di Lomazzo)

29072025