Politica

MILANO – Un fondo di 100mila euro destinato a interventi umanitari per la popolazione civile di Gaza e Cisgiordania. È il risultato concreto ottenuto grazie all’approvazione, durante l’assestamento di bilancio di Regione Lombardia, di un ordine del giorno che impegna l’ente a destinare risorse per affrontare una delle più gravi emergenze umanitarie in corso nel mondo.

“La proposta – spiega il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – nasce da un lavoro congiunto tra più forze politiche che hanno scelto di unire le forze per dare un segnale concreto a favore dei diritti umani e della dignità delle persone”.

“Credo che sia nostro dovere – prosegue Astuti – non solo aiutare, ma anche dire le cose come stanno. A Gaza è in corso una strage inaccettabile, che colpisce in modo sistematico la popolazione civile. Il governo Netanyahu porta la responsabilità politica e morale di un massacro ingiustificabile. Colpire ospedali, campi profughi, scuole, civili in fuga, è in totale violazione del diritto internazionale e configura crimini che non possono essere tollerati o minimizzati”.

“Davanti a tutto questo – conclude – l’Italia e l’Unione Europea non possono continuare a limitarsi a generici appelli alla de-escalation”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09