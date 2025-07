Altre news

Ieri il Consiglio provinciale ha dato il via libera alla variazione generale del bilancio e alla tutela degli equilibri economico-finanziari per l’anno 2025.

Ogni anno, entro il 31 luglio, l’Ente verifica tutte le voci di entrata e di uscita per garantire il pareggio di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario e il permanere degli equilibri generali. Questo processo, disciplinato dal Testo Unico Enti locali, include il controllo del fondo di riserva e del fondo di cassa.

Per la Provincia di Varese, le verifiche effettuate sull’andamento generale delle entrate e delle spese, alla data attuale, non hanno evidenziato particolari criticità e non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui, attivi e passivi, determinati in fase di rendiconto 2024.

Il Settore Finanze e Bilancio ha provveduto a adeguare i principali fondi iscritti a bilancio, come il fondo crediti dubbia esigibilità per la parte di competenza e il fondo per rischi, a fronte di quanto segnalato dal Settore Avvocatura. Anche il fondo di riserva e il fondo cassa sono stati aggiornati.

L’Ente ha provveduto con questa deliberazione all’applicazione di avanzo libero per oltre 3 milioni di euro per spese di investimento, in particolar modo per la ristrutturazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi. Tra questi i 1,2 milioni di euro per la ristrutturazione della palestra del Liceo Sereni di Luino; 211 mila euro per i nuovi impianti sportivi dell’Isis Dalla Chiesa di Sesto Calende che completano un investimento complessivo finanziato con cassa deposito e prestiti di 2,4 milioni e 100 mila euro per l’efficientamento energetico di Villa Recalcati.

Sul fronte della viabilità, sono stati stanziati 500 mila euro per il IV lotto della tangenziale sud di Cassano Magnago, 430 mila euro per la rotatoria SP12/SP42 a Cairate e altrettanti per la rotonda sulla SP 20dir 1 a Oggiona con Santo Stefano.

“Con l’assestamento di bilancio l’Amministrazione ha voluto dare un segnale concreto di attenzione al territorio, sostenendo interventi strategici per la viabilità e per il patrimonio scolastico e provinciale – ha commentato il Consigliere delegato a Finanze e Bilancio Mattia Premazzi, aggiungendo – Si tratta di opere che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rafforzano il ruolo della Provincia come ente di coordinamento e supporto per i Comuni”.

L’ente ha assicurato il mantenimento degli equilibri finanziari anche per gli anni 2026 e 2027. La salvaguardia degli equilibri di bilancio ha ricevuto parere favorevole da parte del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Al momento della votazione, il Consiglio ha votato con 5 voti favorevoli e 5 astenuti, con immediata eseguibilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09