SARONNO – “Pentole, coperchi, campane. Soprattutto centinaia di saronnesi. Domenica sera la nostra città ha “rumorosamente” partecipato all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” calato sulla infinita strage di donne, bambini, anziani, malati che l’Idf di Benjamin Netanyahu non cessa di infliggere a Gaza”. Inizia così la nota che l’ex sindaco ora capogruppo di Saronno Civica Augusto Airoldi: “È stata una occasione preziosa!

Qualcuno, meritoriamente, ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome: genocidio. È stato il parroco, monsignor Giuseppe Marinoni (l’unico, forse). A lui, per quanto possa valere, mi associo: quello che Netanyahu sta perpetrando a Gaza è genocidio di un popolo, strage per fame! Ed è anche segno manifesto di assoluta incapacità militare e incompetenza strategica: solo dei criminali incapaci necessitano di fare 70.000 morti per neutralizzare alcune migliaia di terroristi. Perché Hamas, non dimentichiamolo, è un gruppo di sanguinari terroristi”.

E conclude: “Ma non ci basti dire “io c’ero”. Di fronte alla latitanza della politica, ciascuno di noi, può porre attenzione alla provenienza di ciò che acquista ed evitare accuratamente tutti i prodotti che provengono da Israele. È una scelta che può “fare rumore”, soprattutto se, con il passaparola, si espande a macchia d’olio. La sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi, ha lanciato l’appello “Adesso basta!”, rivolto alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, al quale hanno già aderito la sindaca di Bergamo Elena Carnevali e tutta la sua Giunta: aderisca anche l’Amministrazione saronnese e si faccia promotrice di molte altre adesioni. Sono esempi. Per non accontentarci di un singolo momento di protesta, seppur meritorio”.

