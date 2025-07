Città

SARONNO – Con lo sguardo curioso e il manto bianco candido, Palla è una giovane gattina di un anno che da sabato 27 luglio non ha più fatto ritorno a casa, nella zona del Liceo Scientifico di Saronno.

È molto affettuosa e giocherellona, si lascia avvicinare facilmente e potrebbe essere stata accolta in buona fede da qualcuno, magari pensando fosse una micia randagia. In realtà, Palla è di proprietà e amatissima: la sua famiglia – e in particolare la proprietaria – è molto preoccupata per la sua assenza.

Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero 348 888 7868. Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportarla a casa.

Chi può, è pregato di condividere l’appello: un piccolo gesto che può fare la differenza.

