SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Solaro, circa il decoro urbano e i “gradini insidiosi” sotto i portici di via Mazzini.

Da troppo tempo, i solaresi sono costretti a fare i conti con un problema che sembra ignorato dall’Amministrazione comunale: le insidiose irregolarità nella pavimentazione dei portici di via Mazzini. A causa di una manutenzione approssimativa e di una pavimentazione mal fatta, si sono formati dei “gradini” invisibili e pericolosi, che rappresentano una vera e propria insidia per chi passeggia in questa zona centrale.

La presenza di decine di esercizi commerciali rende ancora più inaccettabile questa situazione, poiché mette a rischio non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche il tessuto economico di questa zona vitale. La loro frequentazione quotidiana, oltre alle deiezioni canine che abbondano in questa zona, rende ancora più urgente un intervento risolutivo. Numerosi cittadini sono già caduti, procurandosi lesioni di varia entità, eppure, nonostante le ripetute segnalazioni e le richieste di intervento, la risposta è sempre stata la stessa: la solita manfrina del “privato ad uso pubblico”. Una scusa che ormai suona vuota e santia, considerando che la sicurezza pubblica dovrebbe essere prioritaria.

Da troppo tempo ormai, l’Amministrazione si limita a prendere tempo o, peggio, a ignorare completamente il problema. La salute e l’incolumità dei cittadini devono venire prima di ogni giustificazione burocratica o di interessi di parte. Ci chiediamo poi: chi è tenuto a risarcire il danno per un eventuale ma prevedibile, grosso infortunio? Se il privato proprietario ha responsabilità, allora intervenga, ma fino ad allora l’Amministrazione ha il dovere di intervenire direttamente per sistemare questa pavimentazione affinchè non vi siano pericoli per le persone. La legge prevede infatti che siano i Pubblici poteri a garantire la sicurezza degli spazi utilizzati dai cittadini, e non si può continuare a nascondersi dietro un dito. La sicurezza e il decoro non sono un optional, e i portici di via Mazzini meritano un intervento immediato prima che si verifichi un altro infortunio.

