TRADATE – Buona partecipazione e grande apprezzamento per l’appuntamento con il cinema all’aperto ai Ceppine, che ha fatto da degna conclusione alla storica festa del rione.

L’iniziativa, che si è svolta nei giorni scorsi, ha visto una notevole presenza di pubblico. “Tanta gente. Degna conclusione di una bella e storica festa. Grazie e complimenti a tutti i volontari, gli organizzatori, gli aiutanti” ha scritto il vicesindaco Franco Accordino in un post di ringraziamento sui social.

L’evento ha confermato il valore delle tradizioni di quartiere e l’impegno dei volontari che, come ogni anno, rendono possibile la riuscita della manifestazione.

(foto: una immagine della riuscita serata col cinema sotto le stelle)

