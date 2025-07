Saronnese

ORIGGIO – Nuovo blitz dell’associazione 100% animalisti: striscioni per la liberazione dell’orso Papillon alla ex Novartis di Origgio e sulla Pedemonatana, allo svincolo Milano/Como. Oggi, mercoledì 30 luglio, i militanti animalisti hanno affisso striscioni in alcune zone del nord Italia, sopratutto stazioni ferroviarie, che invocano la liberazione di Papillon e la data del presidio autorizzato che si terrà il prossimo 3 agosto, a Trento.

“Gaia è stata trasferita, ma il mitico Papillon è ancora richiuso nei recinti del Casteller – così si legge nel loro comunicato – Indimenticabili le sue fughe, dell’estate del 2020″, non a caso venne battezzato con il nome del protagonista dell’omonimo film, scappò numerose volte, dopo venne definitivamente imprigionato nell’attuale struttura che non ha nulla da invidiare alle prigioni della Guyana Francese”.

“Dal giorno della sua definitiva cattura, sono passati 5 lunghi anni. Voci, nemmeno tanto di corridoio, dicono che si sia rassegnato al suo tragico destino e si sta lasciando morire, nonostante le dichiarazioni di alcuni politici, forse ben istruiti, che rassicurano per la sua salute. Chiediamo che Papillon sia trasferito come Gaia, non possiamo più accettare la sua sofferenza dietro le sbarre. Per questo motivo, il nostro Movimento ha organizzato per domenica 3 agosto un presidio (autorizzato) di protesta davanti ai cancelli del Casteller, per chiedere la sua liberazione”, continuano.

“Attori come Nunzio Fabrizio Rotondo, Loredana Cannata e opinionisti come “Er Faina” hanno contribuito con video messaggi alla causa. I video sono disponibili nella nostra pagina Facebook”, concludono.

guarda tutte le foto 5



Striscioni alla ex Novartis, il blitz di 100% Animalisti per l’orso Papillon: le foto

