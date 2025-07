Calcio

ROVELLO PORRO – Non sono certo sfuggiti agli sportivi locali i “movimenti” al centro sportivo di via Lura a Rovello Porro, dove si annuncia una estate intensa: a seguito di un accordo, il Como calcio (serie A) trasferirà nell’impianto parte della propria attività giovanile.

Si stanno ora eseguendo i primi interventi per accogliere le formazioni azzurre, in particolare ad utilizzare la struttura alle porte di Saronno dovrebbe essere la squadra che partecipa al campionato Primavera 2 e che nella scorsa annata aveva invece fatto base allo stadio di Caronno Pertusella.

La Primavera comasca nella scorsa stagione è arrivata sino alle semifinali del campionato, poi sconfitta dal Napoli che ha quindi vinto anche la finalissima (contro l’Entella) ed è volata in Primavera 1.

(foto: prime strutture del Como calcio al centro sportivo di Rovello Porro)

30072025