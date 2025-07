iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Terzo appuntamento a Castiglione Olona con “Esterno Notte”, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Filmstudio 90 e promossa dal Comune di Castiglione Olona, inserita nel programma degli eventi e delle iniziative del mese di luglio.

Oggi nercoledì 30 luglio, alle 21.30, il cortile interno del Castello di Monteruzzo (via Marconi 1) ospiterà la proiezione di “Il robot selvaggio” di Chris Sanders (USA, 2024, 102 minuti), film d’animazione con le voci di Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Bill Nighy e Kit Connor.

Informazioni utili

Biglietti : disponibili la sera stessa dell’evento, fino a esaurimento posti. La biglietteria aprirà circa 45 minuti prima della proiezione .

Accessibilità : il luogo è accessibile ai diversamente abili.

Servizi : disponibile un servizio bar e parcheggio gratuito lungo il viale d’ingresso.

In caso di pioggia: la proiezione si terrà all’interno, con posti limitati (massimo 80 persone).

L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative che animano l’estate castiglionese, offrendo al pubblico serate di intrattenimento di qualità in una cornice suggestiva come quella del Castello di Monteruzzo.

