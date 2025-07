Saronnese

CISLAGO – A conclusione della seconda settimana del progetto “Ci sto? Affare fatica”, che ha visto impegnati un nuovo gruppo di adolescenti in azioni di cittadinanza attiva, l’Amministrazione comunale ha organizzato un momento di festa finale. È stata l’occasione per ringraziare e complimentarsi con tutti i ragazzi e le ragazze che, con impegno e spirito di squadra, hanno lavorato per rendere più bello il nostro territorio.

Durante la cerimonia sono stati consegnati loro gli attestati di partecipazione e i “buoni fatica”. “Grazie ancora a tutti i volontari di Gruppo Alpini, Protezione civile e Centro anziani, per aver messo messo a disposizione competenze artigianali e tecniche, agli educatori della Cooperativa Lotta contro L’emarginazione e all’Associazione Agres, che li ha ospitati per un giorno e ha dato loro la possibilità di conoscere da vicino il centro. Un ringraziamento particolare al Salumificio Levis, al Panificio da Renata e al Gruppo Anziani, per il rinfresco preparato e offerto ai ragazzi” rimarcano dal Comune.

(foto di gruppo dei partecipanti al progetto)

