L’ordine del giorno prevede sei punti. Si partirà con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, per poi affrontare una delle tematiche più rilevanti sul piano amministrativo: la variazione al bilancio di previsione 2025-2027, che comprende l’assestamento generale e la verifica degli equilibri finanziari del documento contabile triennale.

Tra i punti in discussione anche il nuovo regolamento che disciplinerà la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione culturale Giuditta Pasta, un passaggio importante per garantire la continuità e la trasparenza nella gestione di una delle istituzioni culturali più significative della città.

Spazio anche alle politiche giovanili, con la convenzione per la gestione del servizio Informagiovani sul territorio della provincia di Varese per le annualità 2025 e 2026.

Chiuderanno la seduta due mozioni presentate dai consiglieri di Forza Italia. La prima, in tema di prevenzione e tutela della salute pubblica. La seconda, sostenuta anche dal consigliere indipendente Luca Amadio, riguarda la richiesta di individuare una sede per il museo mils.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09