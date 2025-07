GERENZANO – Proseguono gli interventi di manutenzione sulla viabilità cittadina. Il Comune di Gerenzano ha comunicato il completamento di lavori di posizionamento di nuova segnaletica stradale verticale in diversi punti del territorio, per un importo complessivo di 9.116,37 euro, e l’imminente introduzione di un nuovo senso unico di marcia in via Inglesina.

Gli interventi hanno interessato numerose vie e aree del paese:

Via Vespucci e via Colombo: installati nuovi cartelli per indicare il nuovo percorso del bus, definito in accordo con TPL Como (Agenzia per il trasporto pubblico locale), FNMA (Ferrovie Nord Milano Autoservizi) e il Comune di Turate.

Via Don Gnocchi: posizionate targhe viarie, un segnale di stop (ottagono) e delineatori di ostacolo.

Cascina Inglesina e Parco degli Aironi: installati nuovi cartelli viari.

Centro sportivo: sostituito l’archetto di protezione della pista ciclabile.

Viale Padania, via Don Sturzo, via Rossini, via Verga, via Manzoni, via Verdi, via Bellini, via Monte Nero, via Carducci, via Per Uboldo e via Clerici: installati delineatori di margine, delineatori di ostacolo, dispositivi “ping-pong” e nuove targhe viarie.

Rotatoria via Risorgimento (cimitero) e via Don Sturzo: installati delineatori “ping-pong”.