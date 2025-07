Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 29 luglio, spiccano i temi della sicurezza e dell’attivismo civile. Dalla fuga dei ladri di bici grazie all’intervento dei vicini, al digiuno a staffetta per Gaza che ha preso il via da Saronno, fino all’allarme truffe via sms a Cislago. Non mancano momenti di solidarietà e un suggestivo ritorno delle campane a Uboldo.

A Saronno dei ladri sorpresi a rubare bici e monopattini sono stati messi in fuga dalle urla dei residenti e dall’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, evitando così che riuscissero a portare via qualcosa.

È partito da Saronno il digiuno a staffetta per la pace a Gaza: decine di adesioni sono arrivate da tre province, coinvolgendo cittadini e rappresentanti di diverse realtà sociali.

Durante la manifestazione in piazza per Gaza, il sindaco Airoldi ha invitato l’amministrazione comunale a farsi promotrice di nuove iniziative, sottolineando l’importanza di un impegno concreto.

A Cislago il Comune ha lanciato un avviso alla cittadinanza riguardo a falsi sms che, fingendo provenire da enti pubblici, tentano di sottrarre dati sensibili ai cittadini.

Le campane della chiesa di Uboldo sono tornate sul campanile dopo il restauro: un video documenta il suggestivo momento del loro volo, accompagnato dalla curiosità e dalla partecipazione dei residenti.

