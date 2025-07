Una decisione che, almeno nella prima circolare, non è stata accompagnata da una motivazione ufficiale, ma che le famiglie presumono sia legata alla necessità di riassegnare i posti vacanti lasciati da alcune insegnanti andate in pensione. Si tratta di procedure gestite a livello statale, il cui avvio è previsto per i primi giorni di settembre ma che spesso si concludono solo tra fine settembre e ottobre. Un ritardo che si riflette negativamente sulle famiglie, costrette a riorganizzare tempi e risorse per conciliare lavoro e cura dei figli. Non a caso in questi primi giorni sono diverse le proteste arrivate dalle famiglie.

“È impensabile che un genitore debba assentarsi o pagare qualcuno per due settimane solo perché la scuola ha deciso un calendario così incomprensibile” commenta una mamma. “L’informazione è arrivata tramite le chat di classe e, anche se non si fa esplicitamente riferimento alla mancanza di docenti, la motivazione appare evidente. Ma questo non basta a giustificare un disagio così grande”.

Intanto, proprio nelle ultime ore, ci sono stati sviluppi incoraggianti se pur ancora ufficiosi. Il dialogo tra genitori, rappresentanti del Consiglio di Istituto e del Comitato Genitori con la scuola è proseguito e, seppur con fatica, sembra aver portato a una soluzione temporanea. Secondo quanto appreso informalmente, l’orario potrebbe essere esteso fino alle 14.10 già nelle prime due settimane per tutte le classi, ad eccezione delle prime: per loro si prevede un rientro graduale, con orario 8.10-12.10 la prima settimana e 8.10-14.10 la seconda.

Si attende ora la pubblicazione di una circolare di rettifica, che dovrebbe ufficializzare quanto emerso dai colloqui informali. “Insieme – spiegano alcuni genitori – abbiamo raggiunto un piccolo ma importante obiettivo, grazie anche alle numerose mail inviate in queste ore alla scuola e al Comune”.

Dal primo settembre l’istituto comprensivo De Gasperi avrà una nuova dirigente scolastica: sarà l’occasione per affrontare anche ufficialmente la questione durante il primo collegio docenti, con la possibilità di ulteriori aggiornamenti sull’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico. “In merito alla copertura della scuola dalle 14:10 alle 16:10 – spiega la nota condivisa ieri sera dai genitori – il CdI e il Co.Ge hanno intenzione di interpellare il sindaco Marco Giudici per metterlo al corrente della situazione e, se possibile trovare una soluzione”.

Elisa Capitani – Sara Giudici

