SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno da più di un anno ospita la “cassetta della posta” di Carlo Acutis, nella quale un flusso costante di fedeli continuamente fa arrivare le proprie intenzioni di preghiera (recandosi in Santuario di persona, oppure anche via mail: [email protected]). Durante l’estate tutte questa preghiere verranno portate davanti all’altare in una particolare celebrazione fissata per ogni prima domenica del mese.

Ecco il programma di questa celebrazione prevista nelle date 3 agosto e 7 settembre:

Ore 17.30 esposizione solenne della reliquia; santo rosario.

Ore 18 messa e affidamento ad Acutis di tutti i messaggi arrivati nel corso del mese alla sua Cassetta della posta.

L’ultima data prevista – il 7 settembre – coincide con il giorno scelto da papa Leone per la canonizzazione di Acutis, così un’identica celebrazione si svolgerà anche venerdì 5 e sabato 6 settembre, come riportato nella locandina del Triduo.

Il Santuario – che è Chiesa Giubilare della Diocesi – organizza ritiri ed itinerari di preghiera movimenti e parrocchie anche sulla figura del beato Carlo Acutis; per ragazzi e famiglie c’è poi la possibilità della “Via Acutis” (un itinerario in quattordici tappe, accompagnati da preghiere e riflessioni ispirate agli scritti del giovane Carlo). Per prenotare un pellegrinaggio o una visita, lasciare un messaggio in segreteria telefonica a don Massimiliano Bianchi al numero 02 9603027; oppure scrivete una mail a [email protected]

