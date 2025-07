Città

SARONNO – I sacchi continuano ad accumularsi e la situazione nella zona garage del condominio Aler di via Amendola peggiora di giorno in giorno. L’area, che in teoria dovrebbe ospitare solo la plastica, è ormai diventata un punto di raccolta di rifiuti indifferenziati di ogni tipo: sacchi neri, pezzi di mobili, materiali di risulta e persino un sanitario abbandonato.

Un residente segnala: “Ora hanno buttato anche un pezzo di wc. Le auto fanno fatica a passare, lo spazio è quasi bloccato e nessuno interviene”. La preoccupazione cresce anche per l’arrivo di topi mentre il caldo amplifica il cattivo odore rendendo l’aria irrespirabile”

Il problema si è ormai trasformato in un’emergenza igienico-sanitaria. Gli inquilini del quartiere Matteotti si interrogano su chi debba davvero occuparsi della situazione: Aler, il Comune, Econord o gli ispettori ambientali? “Ci siamo rivolti a tutti, ma nessuno è mai intervenuto. Possibile che una discarica possa crescere, alimentata da persone esterne del condominio, senza che nessuno intervenga?”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09