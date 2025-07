Città

SARONNO – È tornata a casa la gattina Palla: dopo due giorni di “avventura”, ha fatto autonomamente ritorno dalla sua famiglia nella mattinata di oggi, mercoledì 30 luglio.

Un anno di età, dal manto bianco candido e lo sguardo curioso, si è allontanata sabato 27 luglio da casa, nella zona del Liceo Scientifico di Saronno.

Dopo la molta preoccupazione dei giorni scorsi per la sua assenza, la famiglia della gattina ha tirato un sospiro di sollievo dopo il suo ritorno nella mattinata.

(in foto: la gattina Palla dopo il suo ritorno a casa)

