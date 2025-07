Politica

SARONNO – L’esponente saronnese di Forza Italia ed ex parlamentare Gianfranco Librandi interviene sul recente accordo tra Unione Europea e Stati Uniti in tema di dazi all’export, sottolineando la necessità di un maggiore impegno nazionale a favore delle piccole e medie imprese italiane.

“15% di dazi per le esportazioni dei Paesi europei. Buono l’accordo della UE con gli USA. Ma non basta. Occorre che l’Italia sostenga le piccole e medie imprese che non ce la possono fare da sole sia pure il frutto di un buon accordo” si legge nel messaggio diffuso da Librandi.

Un appello, il suo, rivolto alle istituzioni affinché l’Italia accompagni le realtà produttive più fragili, affinché possano beneficiare concretamente delle nuove condizioni commerciali tra Europa e Stati Uniti.

