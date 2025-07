news

Sta per immettere nel mercato i profumatori per armadi e cassetti, allargando così la propria produzione, che comprende decine e decine di referenze, tutte indirizzate a portare enormi benefici all’ambiente e all’ecosistema, riducendo plastica, peso e spazio.

Smapiù è un’azienda di Oppeano, nel Veronese (in questi giorni ha aperto il suo nuovo stabilimento nella zona industriale della cittadina veneta, di oltre 5 mila mq), che realizza detergenti e prodotti per la pulizia della casa. Nata soltanto 8 anni fa, è oggi una colonna portante del settore, producendo praticamente tutto ciò che è detergente liquido o in polvere.

Così, ad esempio, una confezione da 5 litri in contenitore di plastica diventa di 1 etto, racchiusa in carta o cartoncino, con risparmi incredibili e con la soddisfazione della clientela.

Smapiù (produce anche con il marchio Mr. Carta 100% eco plastic free) è presente in tutta la GDO della penisola e nei negozi dedicati alla cura della casa e al benessere della persona.

Nel 2017, quando iniziò la sua avventura, fatturava 20 mila euro. Nel 2024 ha chiuso con 5,08 milioni di euro, con previsioni di avvicinarsi ai 7 milioni a fine anno: segno evidente del successo ottenuto con i suoi prodotti rispettosi dell’ambiente e dell’ecosistema.

