TRADATE – Giornata speciale all’oratorio estivo della comunità pastorale di Tradate. Ieri i ragazzi hanno ricevuto la visita dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Tradate, che hanno portato con sé mezzi, attrezzature e soprattutto l’entusiasmo del loro lavoro.

Tra sirene, caschi e getti d’acqua, i giovani partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile, calandosi per un giorno nei panni dei pompieri.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al capo distaccamento Carmelo Schilirò, ai volontari del comando tradatese e al Comando provinciale per la disponibilità, la passione e l’energia con cui hanno animato l’incontro.

“Un momento indimenticabile per i nostri ragazzi” hanno commentato dalla comunità pastorale, sottolineando il valore educativo e di condivisione di questa esperienza.

(foto: due momenti della visita dei vigili del fuoco all’oratorio estivo di Tradate)

30072025