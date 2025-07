Calcio

CARONNO PERTUSELLA – È ufficiale: niente ripescaggio in Serie D per la Caronnese. Il verdetto è arrivato oggi dopo il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di calcio, che ha invece annunciato l’ascesa di Follonica, Montespaccato e Sarrabus Ogliastra, lasciando così i rossoblù ed il Fanfulla (altra società lombarda che aveva fatto richiesta di ripescaggio) nel campionato di Eccellenza anche per la prossima stagione.

Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori della Caronnese. Dopo l’ottimo cammino della scorsa annata, chiuso con la semifinale playoff nazionale persa contro il Sandonà, e alla luce di una struttura societaria solida e ambiziosa, molti speravano che la squadra potesse fare il salto di categoria a tavolino.

Ora l’attenzione si sposta al campo: la società dovrà trasformare questa delusione in motivazioni per affrontare con rinnovata determinazione il campionato di Eccellenza.

