Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio ha dato il via alla preparazione per la stagione di Serie D e ha fissato la sua prima uscita ufficiale. Il test è in programma sabato 2 agosto alle 18.30 all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, dove i rossoblù affronteranno la formazione Under 20 dell’Inter. L’ingresso sarà di 5 euro, mentre l’accesso sarà gratuito per i tesserati e per gli under 14.

Un’occasione per i tifosi di vedere all’opera la nuova squadra guidata dallo staff tecnico in vista del prossimo campionato e di vivere il primo appuntamento della nuova stagione sportiva.

(foto Varesina calcio: è iniziata la preparazione in vista della prossima stagione agonistica)

31072025