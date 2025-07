iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno il Comune di Castiglione Olona conferma il servizio “Aperti per ferie”, pensato per garantire assistenza ad anziani e persone in difficoltà durante il mese di agosto.

Dal 1 al 31 agosto di questa estate sarà attivo il servizio di consegna pasti a domicilio, al costo di 10 euro al giorno. Un’iniziativa che mira a supportare chi, durante il periodo estivo, può trovarsi solo o senza possibilità di provvedere autonomamente ai propri pasti.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3775483614 tutti i giorni dalle 17 alle 20.

Il servizio è organizzato dunque dall’ente locale, in collaborazione con il Garden Cafè – Betty e Gae.

31072025