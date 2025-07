Varesotto

VARESE – Il Consiglio Provinciale ha approvato lo scorso mercoledì 30 luglio il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026–2028, lo strumento che definisce le linee guida per l’azione amministrativa e le priorità strategiche dell’Ente nei prossimi anni. Al momento della votazione, il Consiglio ha votato con 10 voti favorevoli e 5 astenuti, con immediata eseguibilità.

All’interno dei tre ambiti fondamentali, provincia Casa dei Comuni, Provincia sostenibile e Provincia riorganizzata, individuati nelle linee di mandato del presidente, sono delineati gli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire in continuità con quelli stabiliti nel DUP 2025/ 2027.

I 3 pilastri del programma

Provincia Casa dei Comuni: la provincia intende rafforzare il proprio ruolo di coordinamento e supporto agli Enti locali, attraverso la costruzione di un modello di governance partecipata tramite azioni come la suddivisione del territorio provinciale in zone omogenee e l’assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni. Provincia sostenibile: ampio spazio è riservato allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio con numerose azioni volte a promuovere il territorio provinciale e a sostenere il sistema culturale, oltre al rilancio economico del territorio. Le principali azioni includono la valorizzazione dei beni storici della Provincia, l’incremento della mobilità sostenibile sul territorio provinciale attraverso lo sviluppo della rete ciclabile sovracomunale, la tutela dell’ambiente dai rischi dell’inquinamento e il rafforzamento delle attività di prevenzione e di gestione delle emergenze con l’intervento della Protezione civile. Provincia riorganizzata per valorizzare e migliorare le risorse dell’Ente: la riorganizzazione punta a realizzare tutti gli interventi PNRR finanziati con i fondi dell’Unione Europea “Next Generation Ue”, a migliorare e ottimizzare la gestione degli spazi scolastici, ad aumentare le performance dell’Ente a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni.

Nel triennio 2026–2028, le spese correnti previste ammontano a circa 80 milioni di euro l’anno, mentre per gli investimenti in conto capitale si prevede una spesa di circa 36 milioni di euro nel 2026, con interventi significativi nell’edilizia scolastica, sostenuti anche dai fondi Pnrr.



“Questo Dup disegna una provincia moderna, utile ai Comuni e concreta nelle scelte – commenta il Consigliere delegato Mattia Premazzi – L’Amministrazione punta su sostenibilità e servizi efficienti, con un occhio di riguardo agli edifici scolastici, alla valorizzazione dei beni storici della Provincia, al potenziamento della rete ciclopedonale e al miglioramento della circolazione stradale. Attraverso le variazioni di bilancio durante l’esercizio, l’Amministrazione entrerà poi nelle scelte concrete in risposta alle specifiche esigenze del territorio e delle amministrazioni locali”.