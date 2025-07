Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 30 luglio, spiccano il trasferimento del Como Calcio a Rovello Porro, l’aggressione subita da due minorenni a Caronno Pertusella e le proteste dei residenti per il degrado tra i garage Aler a Saronno. In evidenza anche l’allarme truffe via sms a Cislago e la polemica per l’orario ridotto alla primaria di Caronno.

Il Como Calcio ha scelto Rovello Porro come nuova sede temporanea per gli allenamenti e la preparazione atletica in vista della prossima stagione sportiva.

A Cislago il Comune lancia un avviso ai cittadini dopo la segnalazione di falsi sms da parte di truffatori che tentano di ottenere dati sensibili.

A Caronno Pertusella, due adolescenti sono stati aggrediti e rapinati alla Bariola da tre coetanei, che li hanno minacciati e derubati dei propri effetti personali.

Non si placano le lamentele dei genitori degli alunni della primaria di Caronno, dove per due settimane si registrano orario ridotto e sospensione della mensa scolastica.

A Saronno continua il degrado nell’area dei garage Aler, dove crescono i cumuli di rifiuti. I residenti denunciano la situazione e chiedono interventi per ripristinare condizioni igieniche dignitose.

