Limbiate

LIMBIATE – Sono iniziati i lavori di rimozione e sostituzione della staccionata lungo alcuni tratti della pista ciclabile del Canale Villoresi, uno dei percorsi più frequentati da pedoni e ciclisti in città.

L’intervento riguarda in particolare:

il tratto tra corso Milano e via Volta ;

il tratto tra via Tiziano e via Marconi 17 ;

il tratto da via XX Settembre al cimitero di via Marconi.

Con un investimento di circa 185.000 euro, il Comune punta a migliorare la sicurezza e l’estetica del percorso, inserendo questa operazione all’interno di una strategia più ampia di cura e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali cittadini.

“L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione – è garantire a tutti sicurezza, qualità e bellezza lungo i tracciati verdi della nostra città”.

31072025