SARONNO – Fine settimana superimportante quello in arrivo a Caorle, in provincia di Venezia, dove si terranno i campionati italiani individuali assoluti su pista, evento clou della stagione a livello di singola gara. A testimonianza dell’ottimo livello raggiunto, la Osa Saronno Libertas sarà presente con 8 atleti che competeranno in 6 gare diverse.

Partiamo dai lanci, che vedranno in pedana due atleti che si sono qualificati al recente Challenge di Conegliano: si tratta di Filippo Migliano, impegnato nel martello sabato 2 agosto alle 17, e di Lorenzo Bruschi, che gareggerà nel giavellotto sempre il 2 ma dalle 20:35. Per entrambi una qualificazione analoga all’ultimo lancio disponibile. Già essere in gara è una soddisfazione, ma l’obiettivo di un personale o di un posto nei primi 8 sarebbe la ciliegina sulla torta.

Due saranno invece le atlete saronnesi in gara: Vittoria Radaelli, campionessa in carica Promesse nel salto con l’asta e anch’essa qualificatasi al challenge, e Giorgia Marcomin, al primo anno Senior, arrivata agli Italiani grazie al minimo nel 400 h. Obiettivo per Vittoria, in pedana il 2 agosto dalle 19:00, sicuramente il primato personale, mentre Giorgia vanta l’8° tempo stagionale, per cui la finale è alla portata. Lo scopriremo a partire dalle batterie, sabato alle 19:05, con ultimo atto la domenica alla stessa ora.

Infine, la Osa chiuderà il programma sabato 2 agosto con la 4×100 Bullani/Trento/Cappelletti/ Antonietti, oro agli Italiani Promesse, in pista alle 22:25. Il tempo d’iscrizione è il secondo stagionale, ma stavolta si corre con i grandi. Domenica, invece, sempre Filippo Cappelletti, reduce dal 6° posto agli Europei U23, e Mattia Antonietti, vincitore del Challenge, saranno in pista per i 200: batterie alle 18:05 e finale alle 21.

I Campionati Italiani Assoluti di Caorle saranno trasmessi in diretta TV su RaiSport dalle 19 alle 22, mentre per le fasce orarie non coperte dalla diretta Rai ci sarà lo streaming su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace.

