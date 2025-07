Cronaca

CARBONATE – Dove dovrebbe esserci poesia, si respira il sangue della violenza contro gli animali. È quanto denunciato dai militanti di un gruppo animalista, che mercoledì 31 luglio hanno effettuato un sopralluogo nella zona del Parco Pineta, tra via Minzoni e via Mameli, a seguito di una segnalazione. Lì, dove campeggiano i cartelli “Tra natura e poesia – percorso letterario”, hanno trovato tutt’altro: recinti di cattura in funzione sebbene scaduti da cinque anni e postazioni di caccia abusive.

L’episodio riaccende i riflettori su una problematica già nota nel territorio. “Non è la prima volta che scopriamo strutture illegali all’interno del Parco Pineta – spiegano i militanti – a dimostrazione di come le attività venatorie continuino a proliferare senza controlli adeguati. In Lombardia, e in particolare nel Parco Pineta, la lobby dei cacciatori sembra avere un potere incontrastato”.

Il tono della denuncia è netto: “Che si tratti di cacciatori o bracconieri, la sostanza non cambia: le regole non vengono rispettate e gli animali ne pagano il prezzo”. I militanti annunciano la possibilità di un esposto alle autorità competenti per segnalare le irregolarità riscontrate.

La zona interessata dovrebbe essere un luogo protetto, dedicato alla natura e alla cultura, ma, secondo quanto rilevato dagli attivisti, “somiglia sempre più a un far west, dove si spara senza regole”. L’appello finale è chiaro: serve un maggiore controllo e una presa di posizione concreta da parte delle istituzioni per tutelare davvero il patrimonio naturale del Parco Pineta.

