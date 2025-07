Cogliate

COGLIATE – Una data che i presenti a Solbiate difficilmente dimenticheranno: sabato 27 luglio, durante le gare giovanili, i piccoli atleti del team Cogliate hanno regalato uno spettacolo da applausi.

Il momento clou è arrivato quando lo speaker ha annunciato: “Poker per il team Cogliate”. I piccoli del gruppo G1 hanno tagliato il traguardo in fila, compatti come un trenino, conquistando i primi quattro posti in classifica.

A chiudere il quintetto di testa, in quinta posizione, è stata Virginia, la “powergirl” del gruppo, che ha portato un altro tocco di blu nelle posizioni di vertice. Una prestazione che ha entusiasmato compagni, genitori e allenatori.

Bene anche Marco, anche lui classificatosi in quinta posizione, che, pur reduce dalla febbre del giorno prima, ha stretto i denti portando a casa una prestazione solida.

Tra le G2F (categoria G2 femminile), ottimi risultati anche per Camilla ed Elettra, entrambe arrivate subito dietro una strepitosa Giorgia, atleta della società JuGreen, che ha dominato la gara.

Ordine d’arrivo

Per la categoria G1: 1) Jacopo Urzia (Team MTB Cogliate), 2) Jacopo Galliani (Team MTB Cogliate), 3) Edoardo Villa (Team MTB Cogliate), 4) Diego Cesaro (Team MTB Cogliate)

Per la categoria G1 femminile: 1) Virginia Galliani (Team MTB Cogliate), 2) Ca- milla Ermeti (Besnate).

