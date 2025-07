Calcio

SARONNO – Nuovo innesto nello staff tecnico del Fbc Saronno. La società biancoceleste ha annunciato che Matteo Castelli sarà il vice allenatore della formazione Juniores, affiancando il nuovo tecnico Marco Rizzo alla guida dell’Under 19.

“Passione, competenza e spirito di squadra al servizio dei nostri giovani” – si legge nella nota diffusa dal club – per sottolineare il valore del nuovo ingresso nello staff.

Con questo tassello, la società completa la struttura tecnica che guiderà la Juniores biancoceleste nella stagione sportiva ormai alle porte, e che si vorrebbe ricca di soddisfazioni.

(foto: Matteo Castelli sarà il vice allenatore della formazione Juniores, affiancando il nuovo tecnico Marco Rizzo alla guida dell’Under 19)

