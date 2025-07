Città

SARONNO – Rischia di essere uno dei temi caldi dell’estate politica saronnese il colpo di scena avvenuto mercoledì 30 luglio durante il primo consiglio comunale deliberativo della nuova Amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani.

Una seduta complessa, tra la variazione di bilancio – con contestazione di Forza Italia, che ha abbandonato l’aula lamentando lo scarso approfondimento dei documenti – e le due mozioni presentate sempre dagli azzurri: una sul problema dell’amianto nelle aree Bertani ed ex Isotta Fraschini, l’altra sul Museo Mils. QUI LA DIRETTA

Il vero colpo di scena è stato però il ritiro del punto numero 3 all’ordine del giorno, dedicato al nuovo regolamento per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale Giuditta Pasta. La sindaca Ilaria Pagani ha spiegato che la decisione è arrivata in seguito agli emendamenti presentati dalla Lega e alle osservazioni espresse dai capigruppo, che hanno chiesto di demandare la revisione del regolamento a una commissione apposita.

Sul documento, approvato dalla Giunta nelle prime riunioni del mandato, erano stati presentati diversi emendamenti dal capogruppo leghista Raffaele Fagioli. A suscitare sorpresa è stata la notizia, trapelata nelle ultime ore, delle dimissioni del presidente Tino Volpi e del Cda uscente. Secondo fonti sarebbe stata inviata una lettera di dimissioni che illustra la situazione del Teatro di via Primo Maggio e della sua fondazione.

A rendere particolarmente delicato il tema lo scenario del Teatro Pasta, che si prepara all’avvio di una nuova stagione. La situazione è condizionata dalla vicenda dell’appropriazione indebita da parte di un’ormai ex dipendente, con procedimenti civili e penali in corso. Quando la presenza di un ammanco di almeno 400 mila euro era stata resa pubblica, qualche mese prima della caduta dell’Amministrazione, aveva scatenato forti prese di posizioni e amarezza. Durante gli ultimi mesi, segnati dalla campagna elettorale, è emersa più volte da parte dei candidati la necessità di garantire il futuro del teatro, anche attraverso il reperimento di fondi per la prossima stagione e di un ripensamento del ruolo della sala.

La nuova stagione è stata comunque presentata regolarmente a giugno, alla presenza della sindaca Ilaria Pagani e dell’intero Cda, compreso il presidente Volpi, che secondo quanto trapelato però avrebbe rassegnato le dimissioni nelle ultime settimane.

