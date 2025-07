Cronaca

SARONNO / TURATE – Prima il furto, poi l’estorsione. È quanto accaduto a una donna derubata a fine gennaio 2020 mentre si trovava all’ambulatorio della guardia medica di via Frua. La vittima aveva parcheggiato il suo Suv Porsche all’esterno e, al ritorno, aveva trovato il finestrino in frantumi e la sua borsa Versace scomparsa. All’interno c’erano 500 euro, cinque carte di credito e altri beni di valore.

Era stata poche ore dopo contattata dai ladri, aveva avvisato i carabinieri ed era scattata la trappola. Il giorno seguente, dopo avere concordato la restituzione del maltolto in cambio di denaro, la donna si era presentata in un bar-tabacchi di via Roma, consegnando 3000 euro (di cui 50 fotocopiati dai carabinieri come prova) in cambio della borsa.

Le indagini hanno portato alla condanna di un saronnese di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, e di una 63enne di Turate: la Corte d’Appello di Milano ha confermato le pene già inflitte dal Tribunale di Busto Arsizio: 3 anni e 4 mesi di carcere per l’uomo e 2 anni, 2 mesi e 20 giorni per la donna, oltre al risarcimento della vittima in sede civile.

31072025