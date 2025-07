Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Cresce il malcontento per le condizioni igieniche della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella. A segnalarlo è una residente, che sui social ha denunciato la situazione di degrado riscontrata quotidianamente. Secondo quanto riportato, il bagno pubblico della stazione risulta sempre chiuso e alcune persone, in assenza di alternative, utilizzerebbero le aree sotto la scala vicino all’ascensore come servizi improvvisati, causando cattivi odori e rendendo l’ambiente decisamente poco accogliente per i pendolari.

“È una città così pulita e tranquilla, ma appena si entra in stazione non si può respirare – ha scritto la cittadina – Possibile che non venga mai pulito o che il bagno non possa essere reso accessibile?” Una segnalazione che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire decoro e igiene negli spazi pubblici frequentati quotidianamente da centinaia di persone, soprattutto in un nodo ferroviario tra i più utilizzati del Saronnese.

(foto archivio: la stazione ferroviaria di Caronno Pertusella di Ferrovienord)

31072025