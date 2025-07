Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Uno scontro frontale, probabilmente causato da un’invasione di corsia, ha coinvolto due auto di grossa cilindrata oggi, giovedì 31 luglio, lungo la provinciale 134, all’altezza del chilometro 9.600 in via Mazzini.

L’impatto è avvenuto alle 14.27 tra una Bmw e una Mercedes, entrambe rimaste gravemente danneggiate. A bordo delle due vetture c’erano un uomo di 24 anni e uno di 53. Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate, ma secondo le prime ricostruzioni una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco di Monza, insieme a due ambulanze e a un mezzo di soccorso avanzato. Il conducente della Mercedes è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno dalla Croce rossa di Saronno, mentre per l’altro automobilista non si è reso necessario il ricovero.

Le operazioni di soccorso si sono concluse sul posto e saranno ora i rilievi dei militari a chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

