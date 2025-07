Solaro

SOLARO – Solaro si conferma tra i Comuni Ricicloni di tutta Italia, un’attestazione che premia il buon lavoro dei cittadini in tema raccolta differenziata e che invoglia a fare sempre meglio per un futuro ambientale sostenibile del paese. Il nostro Comune si piazza al 28esimo posto in Lombardia per i Comuni tra i 5mila e 15mila abitanti, con questi dati: 83,8% di raccolta differenziata e 65,3 kg di rifiuto indifferenziato prodotto per cittadino su base annuale. L’analisi dei dati raccolti passa attraverso l’invio volontario da parte di Comuni, Consorzi, Comunità montane e gestori del servizio di raccolta, secondo le regole fissate da Legambiente.

Il Comune di Solaro e l’azienda di gestione del servizio di raccolta differenziata Servizi Comunali ricordano le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, in particolare:

Carta: solo in cartoni, scatole o borse di carta (No in sacchi di plastica);

Plastica: solo mediante sacchetti in plastica gialli o trasparenti;

Umido organico: solo mediante sacchetti compostabili oppure sacchetti di carta (tipo quelli del pane o della frutta) da inserire nei bidoncini marroni consegnati dal Comune;

Secco: solo mediante bidoncino fornito dal Comune e dotato di microchip;

erde: solo in cartoni, scatole, borse di carta e mastelli da giardinaggio (no in sacchi di plastica).

Per tutte le altre tipologie di rifiuto e per approfondimenti, si rimanda alla Guida Pratica per la raccolta differenziata dei rifiuti o all’App Rumentologo. Per conoscere le zone e i giorni di ritiro, si rimanda al calendario ecologico 2025 pubblicato sul sito del Comune. Chi non disponesse della Guida o del Calendario, può ritirarne una copia presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di ricevimento.

Serena Nasta, assessore all’Ambiente: «I dati di Solaro nel rapporto di Legambiente confermano la bontà della raccolta differenziata nel nostro Comune, anche se sono in lieve peggioramento rispetto al rapporto dello scorso anno (in cui Solaro occupava la 27esima posizione). Questo ci dice che possiamo ancora fare tanto per migliorare, non sono i singoli cittadini e le famiglie, ma anche le attività commerciali e le imprese. Bisogna porre attenzione anche alla qualità della raccolta ed è per questo che abbiamo tanto insistito nei mesi scorsi per veicolare le corrette informazioni circa le modalità di conferimento dei rifiuti: troppa la plastica presente laddove non avrebbe dovuto esserci e mi riferisco alla frazione “carta” e “verde” con difficoltà riscontrate poi, dalla Servizi Comunali, negli impianti di destino. La qualità del rifiuto differenziato è importante in termini di riciclo. Concludo infatti ricordando le quattro R della sostenibilità: ridurre ovvero produrre meno rifiuti sin dalla base riutilizzare usare i prodotti acquistati il più possibile e non sostituirli al primo problema, ma ripararli riciclare dare nuova vita a un oggetto non più utilizzabile per lo scopo iniziale recuperare non buttare certi materiali ma dare loro un nuovo valore”.

Il rapporto di Legambiente è disponibile al link https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/rapporti-in-evidenza/comuni-ricicloni/