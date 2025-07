news

CISLAGO – Trippa, “peritt”, “brugn” e musica al lume di candela: domenica la festa della Madonna della Neve.

Un’intera giornata tra gusto, tradizione e spiritualità. Domenica 3 agosto a Cislago torna la festa della Madonna della Neve, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la parrocchia e con il patrocinio del comune di Cislago.

Protagonisti del pranzo e della merenda saranno i sapori tipici locali: dalle 12 aprirà lo stand gastronomico con trippa da asporto, “peritt” e “brugn”, accompagnati da un aperitivo conviviale.

A chiudere la giornata, un momento speciale dedicato alla musica e alla contemplazione: alle 21.15 è in programma il Concerto Candlelight con la pianista Angela Spadaro, che suonerà in un’atmosfera suggestiva, illuminata solo dalla luce delle candele.

Il programma religioso si apre alle 10.30 con la Santa Messa e l’apertura della mostra “La Madonna del Parto”, che raccoglie le opere dell’artista saronnese Isa Borroni. Una raccolta che unisce l’arte sacra alla sensibilità femminile, offrendo uno sguardo originale sul mistero della maternità.

Nel pomeriggio, alle 15, è prevista una visita guidata alla chiesa di Santa Maria, dove si trovano due affreschi che raccontano il miracolo della Madonna della Neve: uno risalente al 1525, l’altro al 1618. Alle 17 si terrà il canto dei Vespri solenni, seguito alle 20.30 dalla recita del Santo Rosario e dal canto delle Litanie.

La ricorrenza celebra un evento miracoloso: la nevicata caduta a Roma il 5 agosto del IV secolo, sotto il pontificato di papa Liberio, che avrebbe indicato il luogo dove costruire la basilica di Santa Maria Maggiore, la prima chiesa dell’Occidente dedicata alla Madonna. Anche Cislago mantiene viva questa memoria con una festa che coniuga fede, arte e comunità.

