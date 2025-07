Comasco

TURATE – Il Comune informa che oggi, giovedì 31 luglio, dalle 9 alle 16, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in alcune vie di Turate per consentire lavori alla rete di acquedotto.

Le vie interessate dall’interruzione sono: via Deledda, via Fagnana, via Massina, via Bozzente Vecchio, via San Gerolamo, via Massinetta, via della Traversagna, via Varesina e via Santa Caterina.

L’azienda incaricata precisa che l’intervento potrebbe non essere eseguito in caso di maltempo e che, al termine dei lavori, al momento del ripristino del servizio, potrebbe essere necessario lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto per eliminare eventuali residui nelle tubazioni.

Durante l’intervallo di sospensione, si raccomanda di non utilizzare elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800995103.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

31072025