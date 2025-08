Calcio

SARONNO – L’appuntamento per i tifosi del Fbc Saronno (Eccellenza) è fissato a giovedì 7 agosto: alle 9, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, il raduno ufficiale della squadra agli ordini del direttore generale Marco Proserpio (foto) e del riconfermato allenatore Fabio Tibaldo.

Sarà l’occasione per aprire la stagione 2025-2026, che si annuncia impegnativa e decisamente spettacolare, considerando che i saronnesi saranno inseriti con tutta probabilità nel girone A, quello pieno di corazzate come l’ambiziosa Solbiatese, la Baranzatese che con la nuova presidenza è in fase di decollo, la neo-retrocessa Arconatese, la Rhodense che vuole riconfermarsi ai vertici e tante altre formazioni che non nascondono la loro ambizione di raggiungere la zona playoff. Un traguardo, non semplice, che si è posta anche la compagine di Saronno.

