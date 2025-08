Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nonostante il mancato ripescaggio in Serie D, a Caronno Pertusella il lavoro di calcio mercato non finisce, infatti, la Caronnese continua sulla sua strada per la promozione durante la prossima stagione rinforzandosi con Christian Ghibellini. Il giovane attaccante classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo in rossoblu dalla Casatese Merate, squadra nella quale ha collezionato 18 presenze in Serie D lo scorso anno.

Le prime parole in maglia rossoblu di Christian Ghibellini: “Sono molto contento di essere venuto alla Caronnese perché so essere una società ambiziosa che punta a fare una stagione importante e a lottare per salire di categoria. Mi ha colpito molto anche la fiducia trasmessa dalla società nei miei confronti”. Continua l’attaccante classe 2005: “Penso di essere un giocatore utile sia in fase offensiva che difensiva, anche se non vedo l’ora di esprimere le mie caratteristiche preferite, ossia corsa, dribbling e tiro in porta”.

Il comunicato ufficiale:

“Tanta voglia di far bene e di mettersi a disposizione della squadra. Christian Ghibellini, classe 2005, è un nuovo giocatore della Caronnese e non vede l’ora di far vedere di che pasta è fatto. Attaccante di nascita, ma disponibile al sacrificio per il bene della squadra. Ecco le sue prime parole da giocatore della Caronnese”.

(foto da Sc Caronnese)