CASTIGLIONE OLONA – Durante il mese di agosto i Musei civici di Castiglione Olona, il Museo Branda Castiglioni e il [MAP] Museo Arte Plastica, resteranno regolarmente aperti al pubblico.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

da martedì a sabato : 9-12 e 15-18

domenica 3 agosto , in concomitanza con la Fiera del Cardinale: 10.30-13 e 14-18

domeniche 10, 17, 24 e 31 agosto : 10.30-12.30 e 15-18

venerdì 15 agosto (Ferragosto): 10.30-12.30 e 15-18

I musei osserveranno il consueto giorno di chiusura il lunedì. Per visitare il Museo Arte Plastica, ad eccezione della domenica, sarà necessario rivolgersi al personale di Palazzo Branda Castiglioni.

Per tutti gli abitanti nel comprensorio e per i turisti che arrivano anche da più lontano non manca dunque la possibilità, anche in questo periodo vacanziero, di visitare questi spazi culturali.

01082025