Comasina

CESANO MADERNO – È stato effettuato ieri il collaudo del nuovo ponte di via Duca d’Aosta. Le prove di carico, eseguite da tecnici specializzati con l’impiego di pesi fino a 160 tonnellate, hanno consentito un monitoraggio completo del comportamento della struttura, con analisi delle oscillazioni rispetto ai parametri di progetto.

La risposta del ponte è risultata ottimale fin da subito, soddisfacendo tutti i requisiti prestazionali: si tratta infatti di una struttura di “prima categoria”, in grado di sopportare anche il transito di autoveicoli pesanti destinati ai trasporti speciali.

Completati nelle scorse settimane il riposizionamento dei sottoservizi e il ricollocamento delle balaustre conservate e restaurate, il superamento delle prove di carico rappresenta un passaggio fondamentale prima della riapertura al traffico, che avverrà dopo l’emissione della certificazione di collaudo statico e la presa in carico dell’opera da parte dell’amministrazione comunale.

01082025