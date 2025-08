Città

SARONNO Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 31 luglio, spiccano i temi della cronaca, con un incidente stradale e un caso di estorsione, e quelli di attualità amministrativa, come il ritiro di un punto delicato in consiglio comunale. Non mancano momenti più leggeri, tra disagi quotidiani e gli eventi estivi in arrivo.

Sulla provinciale tra Saronno e Ceriano Laghetto si è verificato uno scontro frontale tra una BMW e una Mercedes: uno dei conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

A Saronno è stato ritirato il punto del consiglio comunale riguardante il regolamento del teatro Pasta, mentre si discutevano anche le dimissioni del CdA della fondazione.

A Caronno Pertusella una donna ha dovuto affrontare un episodio di disagio per la mancanza di servizi igienici in stazione, suscitando riflessioni sulle condizioni delle infrastrutture pubbliche.

Due uomini sono stati condannati per aver rubato una borsa di lusso a Saronno e aver chiesto tremila euro per la restituzione: il tribunale ha riconosciuto l’estorsione.

Villa Gianetti a Saronno ospiterà il “Beer Park” ad agosto, una manifestazione con musica, comicità e buon cibo, pronta ad animare le serate estive.

