Lazzate

LAZZATE – Secondo fine settimana per “Vacanze nel Borgo”: la rassegna che trasforma Lazzate in un villaggio dell’intrattenimento, con musica e gastronomia, è giunta alla ventesima edizione. Appuntamento quindi dal 1 al 3 agosto e dal 8 al 10 agosto, serata in cui è in programma il gran finale per la concomitanza con la festa di San Lorenzo, patrono di Lazzate.

Tutte le sere in piazza Giovanni XXIII dalle 20 apertura del ristorante sotto la maxi tensostruttura con 640 posti a disposizione, di cui 250 riservabili con

prenotazione online. Alle 20,30 iniziano laboratori o baby dance per i più piccoli, mentre dalle 21, musica dal vivo e cocktail in piazza don Galli. Il calendario delle esibizioni propone per il secondo fine settimana: l’1 agosto liscio con Altamarea live music, il 2 agosto discomusic, il 3 agosto Christian Boselli & vocalist con revival anni ‘70, ‘80 e ‘90. Per finire, l’8 agosto ci saranno Pippo live & Daniela con il liscio, il 9 Christian Boselli & vocalist, mentre il 10, grande spettacolo in piazza Giovanni XXIII con Mixoro e il meglio della musica italiana.

Sotto il tendone si cena tutte le sere con piatti tradizionali, primi, carni e pesce, a cui si aggiungono, ogni fine settimana, diverse specialità regionali. Per il secondo weekend si gusteranno le specialità della Toscana, mentre nell’ultimo fine settimana, si conclude con la Lombardia. A guidare la cucina ci sarà lo chef Daniele Scanziani. Come sempre, per l’evento è stato creato un sito apposito, www.borgoinfesta.eu dal quale non solo è possibile vedere il programma completo, ma anche prenotare il posto a tavola, leggere il menù e prima ancora, trovare parcheggio.

“Vacanze nel Borgo è un appuntamento immancabile della programmazione annuale di eventi” – sottolinea il sindaco Andrea Monti. “Vent’anni fa nacque su intuizione di Cesarino Monti per offrire occasione di svago estivo serale in un periodo in cui solitamente i nostri comuni si svuotano e diventa difficile trovare spazi di condivisione e divertimento. La formula ormai ben rodata consente di trascorrere qualche ora spensierata con la possibilità di ascoltare buona musica, ballare, far divertire i bambini e provare anche qualche specialità a tavola. Aspettiamo tanti visitatori nel nostro borgo, sempre accogliente anche d’estate”.

