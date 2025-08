Comasco

LOMAZZO – Un’iniziativa di arte pubblica per non dimenticare. Sabato 19 luglio, a partire dalle 10.30, è stata inaugurata a Lomazzo una nuova opera di street art firmata dall’artista Riccardo Gaffuri, noto come Rigaff, nell’ambito del progetto “Electric Art”. Il murale sarà visibile sulla cabina elettrica di via Ceresio, all’angolo con via Insubria.

L’opera, parte del ciclo artistico intitolato “Duel”, è stata realizzata in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, avvenute rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio del 1992. Il nuovo murale porta il titolo “Duel n. 31 – Courage & Cowardice” ed è un’opera che riflette sul contrasto tra coraggio e viltà, richiamando figure e temi legati alla lotta contro le mafie, rappresentata da Rigaff come una battaglia interiore, una lotta contro il male che potrebbe caratterizzare tutti.

La parete laterale della cabina raffigura Paola Molinari, madre di una delle vittime di mafia e simbolo dell’antimafia civile. Al suo fianco compare Paolo Borrello, cittadino impegnato nella promozione della legalità.

Un modo per tenere viva la memoria di due date simbolo nella storia dell’antimafia italiana e rendere omaggio ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Lomazzo in collaborazione con E-distribuzione e l’associazione 5×5, e rientra in una serie di interventi artistici pensati per riqualificare il territorio con messaggi di valore civile.

Si tratta della seconda realizzazione di Rigaff su una cabina elettrica della città, dopo quella completata in via Monte Bianco, nei pressi dell’ingresso sud dell’autostrada. Il murale è visibile direttamente dalla strada ed è già diventato un punto di riferimento per chi transita nella zona.

(in foto: un particolare dell’opera, durante la fase di svolgimento)

