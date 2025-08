Città

SARONNO – Una discussione sfaccettata, che ha toccato diversi aspetti con reciproche accuse di scarsa attenzione e strumentalizzazione, si è conclusa con la bocciatura di un testo emendato e dell’originale, ma con l’impegno della sindaca a seguire il tema dell’amianto presente in città.

Questo, in estrema sintesi, l’esito del dibattito in consiglio comunale sulla mozione presentata da Forza Italia nella seduta del 31 luglio. QUI IL TESTO

“Serve sicurezza nella zona, l’amianto va eliminato subito”: è questo il cuore della presentazione del testo di Lorenzo Azzi, incentrato sulla presenza di amianto nell’ex Bertani e sulle ricadute nella vicina area ex Isotta Fraschini. Ha definito la mozione “di assoluta priorità per la salute pubblica”. Azzi ha sottolineato la pericolosità delle aree dismesse e ha chiesto alla maggioranza di attivarsi con urgenza, evidenziando la contraddizione di “pensare di costruire nuovi palazzi e parchi pseudo pubblici a pochi metri da potenziali bombe ecologiche”.

La sindaca Ilaria Pagani ha risposto ricordando che l’amministrazione ha già sollecitato la proprietà Bertani con una richiesta formale in data martedì 2 luglio. Ha poi citato la relazione tecnica del Comune, trasmessa ad Ats, nella quale si evidenzia come sia stato seguito l’intero iter per la presenza di amianto da rimuovere entro settembre 2026, come previsto dall’indice di degrado. “La bonifica – ha aggiunto – è obbligatoria e costantemente monitorata”. La sindaca ha rimarcato l’attenzione di uffici e amministrazione, sottolineando la disponibilità ad avviare accertamenti anche sul tema dell’amianto nel resto della città.

Diverse le prese di posizione, anche se a fare chiarezza è stato l’intervento dell’assessore alla Rigenerazione Nicola Gilardoni. Ha spiegato che le relazioni degli uffici comunali illustrano la situazione della proprietà, evidenziando come l’eventuale presenza di amianto interessi anche i terreni circostanti, non solo l’ex Isotta Fraschini. Ha ricordato che dal 2011 tutti i sindaci hanno sollecitato la proprietà a controllare lo stato delle coperture, con una prima rimozione effettuata nel 2018. Dopo la grandinata del 2023, la proprietà ha programmato la bonifica entro settembre 2026. Gilardoni ha ribadito che lo stabile viene controllato e che, a seguito del passaggio di competenze ad Ats nel 2018, il Comune ha difficoltà a ottenere una mappatura aggiornata degli edifici contenenti amianto, anche a causa di un attacco informatico subito da Ats, che ha di fatto cancellato la documentazione. Ha concluso annunciando l’invio di nuove richieste e la volontà di coinvolgere Regione Lombardia per sollecitare interventi concreti.

Il dibattito è proseguito con un botta e risposta, soprattutto sul ruolo e sulla scelta di coinvolgere l’ex Isotta Fraschini nel confronto, tanto da estendersi anche al tema delle bonifiche dell’area. Dirimente l’intervento dell’indipendente Luca Amadio, che ha proposto un maxi-emendamento per estendere il testo a tutto il territorio cittadino e non solo all’area Bertani, eliminando i riferimenti all’ex Isotta Fraschini. A sorpresa, l’emendamento – che ha raccolto il voto favorevole di Lega, Airoldi e dello stesso Amadio – è stato respinto dalla maggioranza, mentre Airoldi e Ciceroni (autrice di un utile intervento sulle competenze in materia di amianto) si sono astenuti.

Proprio l’attenzione posta sull’ex Isotta Fraschini è stata uno dei punti di maggiore attrito. Silvio Barosso (Insieme per cresscere) ha dichiarato che “la mozione è pretestuosa”, sottolineando come nell’area Bertani vivano famiglie e ci siano attività commerciali. Angelo Lovati ha ricordato di aver lavorato all’Isotta negli anni ’80, quando l’amianto veniva già rimosso e i lavoratori monitorati.

Forza Italia ha ribadito che il punto centrale era la richiesta di sicurezza per i cittadini e ha criticato la maggioranza per aver respinto la mozione, che secondo Azzi voleva “dare un segnale concreto alla città sulla priorità della salute pubblica”. Rienzo Azzi ha parlato di “situazione grave”, sottolineando che “ci si sarebbe aspettati un emendamento e non una bocciatura”. Non solo. Il candidato sindaco ha annunciato una serie di azioni per settembre sulla rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini.

Durante la votazione finale, la mozione ha ottenuto il voto favorevole di Forza Italia, mentre si sono astenuti Amadio, Airoldi, Fratelli d’Italia, Lega e Ciceroni. Contrari i gruppi di maggioranza Tu@Saronno, Insieme, Partito Democratico e la sindaca.

L’esito ha lasciato strascichi polemici: secondo l’opposizione, la bocciatura della mozione smentisce l’attenzione al tema ambientale più volte rivendicata dalla prima cittadina. “Non so se vi siete accorti, ma avete smentito il sindaco” ha concluso l’ex sindaco Augusto Airoldi.

