SARONNO – L’Avis Saronno invita i donatori a informarsi sulle raccomandazioni relative al West Nile Virus, il virus trasmesso dalle zanzare di cui Regione Lombardia ha segnalato due casi recenti nella nostra regione, a Milano e Pavia.

L’associazione rassicura: donare è sicuro. Essendo la provincia di Varese tra quelle in cui è stata rilevata la presenza di zanzare infette, tutte le donazioni vengono sottoposte al test Nat, un esame che permette di rilevare l’eventuale presenza del virus, eliminando rischi per donatori e riceventi.

“Invitiamo tutti i donatori a continuare a recarsi al centro prelievi – sottolineano da Avis – perché il fabbisogno di sangue non si ferma mai, nemmeno in estate”. Per approfondire, è possibile leggere l’articolo completo pubblicato sul sito di Avis Lombardia: link alla notizia.

01082025