SARONNO – Un momento di incontro e testimonianza per spiegare le ragioni di una protesta civile e sentita. Sabato 2 agosto, dalle 10 alle 12 in piazza Libertà a Saronno, i volontari del gruppo Quattro Passi di Pace saranno presenti per raccontare il significato del digiuno a staffetta per Gaza, un’iniziativa avviata nei giorni scorsi anche in città e che ha già raccolto numerose adesioni da tutto il territorio.

Il digiuno, ispirato a esperienze analoghe nate in Veneto, coinvolge persone disponibili a rinunciare a un pasto – o digiunare per l’intera giornata – per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma umanitario in corso nella Striscia di Gaza. Un gesto personale, ma condiviso, che diventa testimonianza collettiva. I partecipanti si alternano giorno dopo giorno, come una staffetta, per non spegnere i riflettori su quanto sta accadendo: una forma di protesta pacifica, “con i nostri corpi e i nostri volti”, come recita l’appello degli organizzatori.

Accanto al digiuno simbolico, è stata lanciata anche una raccolta fondi a sostegno di alcune organizzazioni umanitarie attive in Palestina, come Emergency, Medici Senza Frontiere e Operazione Colomba. L’idea è che chi digiuna possa, se lo desidera, associare al salto del pasto una donazione (ad esempio di 10 euro) per offrire un aiuto concreto. Le donazioni possono essere effettuate direttamente ai seguenti riferimenti:

Emergency

Banca Etica – IBAN: IT86P0501801600000013333331

Causale: per Gaza

Oppure c/c postale 28426203 intestato a Emergency ONG ETS

Medici Senza Frontiere

IBAN: IT60F0501803200000010102325

Causale: Fondo Emergenze Gaza

Operazione Colomba – Comunità Papa Giovanni XXIII

IBAN: IT04X0306009606100000008036

Causale: 25R016 sostegno HuDA Palestina

Oppure c/c postale n. 12148417

Il presidio in piazza sarà anche occasione per conoscere i volti di chi ha già aderito e per accogliere nuove partecipazioni. A partire da Laura P. il 29 luglio, la staffetta è già stata raccolta da decine di cittadini di Saronno, Gerenzano, Busto Arsizio, Caronno, Garbagnate e Luino. C’è chi digiuna per una giornata e chi ha scelto di farlo ad oltranza, ogni giorno, per diverse ore. L’elenco completo è aggiornato quotidianamente.

Per aderire alla staffetta è possibile contattare il numero 348 5634309.

