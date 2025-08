Cronaca

SARONNO – Colpito da un’auto in uscita dal cancello: ciclista finisce a terra, i residenti chiedono più sicurezza in via Bergamo

Un ragazzo in bicicletta è rimasto coinvolto in un incidente ieri mattina, giovedì 31 luglio, intorno alle 8, in via Bergamo. Stava percorrendo la via su due ruote quando è stato investito da un’auto che stava uscendo da un passo carraio.

L’impatto è avvenuto all’improvviso, provocando la caduta del giovane ciclista sull’asfalto. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni di chi vive nella zona, dove casi simili si sono già verificati in passato.

Secondo i residenti, il problema è noto: lungo via Bergamo manca una segnalazione chiara della presenza dei cancelli carrabili presenti lungo la ciclabile. “Serve maggiore visibilità e una segnaletica – spiegano – per aiutare chi passa in bici o a piedi a rendersi conto della presenza dei passi carrai e per evitare altri incidenti”.

